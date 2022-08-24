Собянин заявил, что в столичном регионе нет крупных пожаров

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В московском регионе ситуация с пожарами остается стабильной, несмотря на сложный пожароопасный период, серьезных возгораний нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании о ликвидации природных пожаров в отдельных регионах.

По его словам, ситуацию стабилизировало принятое в 2010-2011 годах решение обводнить подмосковные торфяники.

После того, как 17 августа до Москвы дошел дым рязанских лесных пожаров, Москва выделила Рязанской области 8,7 тысячи человек, 2 386 единиц техники, 6 вертолетов, 28 бульдозеров для тушения огня.

"Сегодня в Рязанской области сил и средств более чем достаточно для ликвидации пожаров. Другой вопрос, что его масштаб таков, что требуется для этого время", - сказал Собянин.

Президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы посетить Рязанскую область, чтобы проверить работу столичной группы, которая ликвидирует в этом регионе природные пожары.

Собянин ранее уже выезжал в Рязанскую область, где проводил совещание по вопросам борьбы с пожарами.