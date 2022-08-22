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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Росгидромет ждет сохранение задымления в Москве до 25 августа

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Росгидромете ждут, что с 23 до 25 августа дым от рязанских лесных пожаров может охватить значительную часть Москвы и запах гари сильнее всего будет ощущаться 24 и 25 августа.

Прогноз рассчитан из предположения, что площадь лесных пожаров в Рязанской области в эти дни останется прежней. Дым от них "поднимается до 3 километров и равномерно перемешивается в 3-километровом приземном слое воздуха", добавили в ведомстве.

На картах на сайте Росгидромета, видно, что наибольшая концентрация дыма в период с 23 по 25 августа сосредоточена в Рязанской области, откуда продукты горения распространяются на запад, и активнее всего они будут ощущаться в Москве и области 24-25 августа.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сказал, что ожидает, что смог и гарь будут ощущаться в Москве по меньшей мере до выходных из-за юго-восточного ветра. До тех пор, пока пожары не потушат, прогнозировать появление продуктов горения в воздухе над Москвой, будет сложно. Тушению мешает жаркая и сухая погода, а также ветер. Эксперт добавил, что и после того, как все очаги огня будут потушены, какое-то время задымление будет оставаться.

Москва Росгидромет Гидрометцентр Роман Вильфанд Рязнская область
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