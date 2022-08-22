Число спасателей из Москвы, тушащих пожары в Рязанской области, увеличили почти до 9 тыс.

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Более чем в 20 раз выросла группировка московских спасателей, работающих в Рязанской области на тушении лесных пожаров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"До настоящего времени на тушении возгораний в Рязанской области работала московская группировка из 400 человек. (...) По просьбе Минприроды в воскресенье мы дополнительно мобилизовали большую группировку в 8,5 тыс. человек", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Также задействовано 200 новых единиц техники, в их числе - машины повышенной проходимости.

Мэр добавил, что ситуация остается "крайне сложной" из-за верховых пожаров и того, что область возгорания является малодоступной.

"Работа крайне сложная и опасная. Надеюсь, совместными усилиями удастся локализовать и ликвидировать пожар", - отметил мэр.

В Рязанской области последние дни бушуют лесные пожары. Из-за них в Москве наблюдается смог и чувствуется запах гари.