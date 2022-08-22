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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Число спасателей из Москвы, тушащих пожары в Рязанской области, увеличили почти до 9 тыс.

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Более чем в 20 раз выросла группировка московских спасателей, работающих в Рязанской области на тушении лесных пожаров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"До настоящего времени на тушении возгораний в Рязанской области работала московская группировка из 400 человек. (...) По просьбе Минприроды в воскресенье мы дополнительно мобилизовали большую группировку в 8,5 тыс. человек", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Также задействовано 200 новых единиц техники, в их числе - машины повышенной проходимости.

Мэр добавил, что ситуация остается "крайне сложной" из-за верховых пожаров и того, что область возгорания является малодоступной.

"Работа крайне сложная и опасная. Надеюсь, совместными усилиями удастся локализовать и ликвидировать пожар", - отметил мэр.

В Рязанской области последние дни бушуют лесные пожары. Из-за них в Москве наблюдается смог и чувствуется запах гари.

Лесные пожары в Рязанской области

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В Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов пожаров, "что не позволило вовремя нарастить федеральные силы". Московская группа специалистов дополнительно направлена на место.Москвичи два дня подряд жаловались на запах гари, который распространился по всем районам столицы. Столичный Роспотребнадзор усилил контроль за состоянием атмосферного воздуха в городе.Причиной пожара в Кудомском лесничестве Рязанской области стали сухие грозы, сообщил зампред областного правительства Дмитрий Филиппов. Он подчеркнул, что это зафиксированный факт, а не гипотеза.Вертолетчики Западного военного округа (ЗВО) оказывают помощь в тушении лесных пожаров в Рязанской области, сообщила пресс-служба округа в четверг.Дознаватели МЧС России расследуют обстоятельства возникновения природного пожара в Спасском районе Рязанской области, которое привело к уничтожению части лесного ландшафта.Объединенная противопожарная группировка обеспечила безопасность населенных пунктов в условиях природных пожаров в Рязанской области, сейчас угрозы перехода огня на жилье нет, заявил телеканалу "Россия-24" глава Рослесхоза Иван Советников.Режим ЧС был введен в Спасском и Клепиковском районах, а также в Окском заповеднике. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК (уничтожение или повреждение лесных насаждений).
В Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов пожаров, "что не позволило вовремя нарастить федеральные силы". Московская группа специалистов дополнительно направлена на место.
Рязанская область Москва Сергей Собянин
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