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Смог от пожаров задержится в столичном регионе как минимум до выходных

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Запах гари и смог будут ощущаться в столичном регионе по меньшей мере до конца рабочей недели, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, к востоку от Московской области горит много лесов, и даже когда пожары потушат, пожарище продолжит дымиться.

"Ветер юго-восточный, и к концу недели он будет южный, и если пожары будут действовать, запах дыма и гари будет ощущаться не все время, но периодически", - уточнил Вильфанд.

В Рязанской области с мая по июль выпало примерно две трети нормы осадков, по словам синоптика, это мало, и в жару в регионе возникли условия для природных пожаров. Эффективно их тушить мешают продолжающаяся жара, ветер и отсутствие осадков.

"Вот если бы дождь пошел, было бы синхронное воздействие на пожары, а тут, наоборот, ни капли дождя, и более того, прогнозируется пятый (чрезвычайный) класс пожарной опасности. И до четверга включительно температура в Московской области и сопредельных областях очень высокая, 30-33 градуса, на 7-8 градусов выше нормы, осадков не ожидается", - добавил научный руководитель Гидрометцентра.

Прогнозировать развитие ситуации с распространением запаха дыма и гари от пожаров можно будет тогда, когда "пожары буду погашены".

"Пожары фиксируются не только в Рязанской области, но и во Владимирской, Нижегородской, это тоже к востоку от Москвы. И везде такая ситуация - жарко, осадков не прогнозируется, а ветер восточный, южный и юго-восточный", - сказал Вильфанд.

Жители столичного региона четвертые сутки подряд жалуются на запах гари и дымку, они распространяются во всех направлениях, уменьшая видимость и затрудняя дыхание. По расчетам Росгидромета 22 августа дым от рязанских пожаров охватит значительную часть Москвы. С 23 по 25 августа в столице ожидается сильная жара до 33 градусов. В регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Власти Москвы на прошлой неделе направили во Владимирскую и Рязанскую области пожарных и технику.

Лесные пожары в Рязанской области

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В Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов пожаров, "что не позволило вовремя нарастить федеральные силы". Московская группа специалистов дополнительно направлена на место.Москвичи два дня подряд жаловались на запах гари, который распространился по всем районам столицы. Столичный Роспотребнадзор усилил контроль за состоянием атмосферного воздуха в городе.Причиной пожара в Кудомском лесничестве Рязанской области стали сухие грозы, сообщил зампред областного правительства Дмитрий Филиппов. Он подчеркнул, что это зафиксированный факт, а не гипотеза.Вертолетчики Западного военного округа (ЗВО) оказывают помощь в тушении лесных пожаров в Рязанской области, сообщила пресс-служба округа в четверг.Дознаватели МЧС России расследуют обстоятельства возникновения природного пожара в Спасском районе Рязанской области, которое привело к уничтожению части лесного ландшафта.Объединенная противопожарная группировка обеспечила безопасность населенных пунктов в условиях природных пожаров в Рязанской области, сейчас угрозы перехода огня на жилье нет, заявил телеканалу "Россия-24" глава Рослесхоза Иван Советников.Режим ЧС был введен в Спасском и Клепиковском районах, а также в Окском заповеднике. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК (уничтожение или повреждение лесных насаждений).
В Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов пожаров, "что не позволило вовремя нарастить федеральные силы". Московская группа специалистов дополнительно направлена на место.
Москва Московская область Рязанская область Гидрометцентр Роман Вильфанд
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