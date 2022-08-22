Смог от пожаров задержится в столичном регионе как минимум до выходных

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Запах гари и смог будут ощущаться в столичном регионе по меньшей мере до конца рабочей недели, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, к востоку от Московской области горит много лесов, и даже когда пожары потушат, пожарище продолжит дымиться.

"Ветер юго-восточный, и к концу недели он будет южный, и если пожары будут действовать, запах дыма и гари будет ощущаться не все время, но периодически", - уточнил Вильфанд.

В Рязанской области с мая по июль выпало примерно две трети нормы осадков, по словам синоптика, это мало, и в жару в регионе возникли условия для природных пожаров. Эффективно их тушить мешают продолжающаяся жара, ветер и отсутствие осадков.

"Вот если бы дождь пошел, было бы синхронное воздействие на пожары, а тут, наоборот, ни капли дождя, и более того, прогнозируется пятый (чрезвычайный) класс пожарной опасности. И до четверга включительно температура в Московской области и сопредельных областях очень высокая, 30-33 градуса, на 7-8 градусов выше нормы, осадков не ожидается", - добавил научный руководитель Гидрометцентра.

Прогнозировать развитие ситуации с распространением запаха дыма и гари от пожаров можно будет тогда, когда "пожары буду погашены".

"Пожары фиксируются не только в Рязанской области, но и во Владимирской, Нижегородской, это тоже к востоку от Москвы. И везде такая ситуация - жарко, осадков не прогнозируется, а ветер восточный, южный и юго-восточный", - сказал Вильфанд.

Жители столичного региона четвертые сутки подряд жалуются на запах гари и дымку, они распространяются во всех направлениях, уменьшая видимость и затрудняя дыхание. По расчетам Росгидромета 22 августа дым от рязанских пожаров охватит значительную часть Москвы. С 23 по 25 августа в столице ожидается сильная жара до 33 градусов. В регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Власти Москвы на прошлой неделе направили во Владимирскую и Рязанскую области пожарных и технику.