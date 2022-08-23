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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

Собянин попросил пожилых москвичей без необходимости не выходить на улицу

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил горожанам, что в ближайшие несколько дней в городе установится жара выше 30 градусов днем.

"Врачи рекомендуют не выходить на улицу в такой зной без необходимости, особенно людям старшего возраста и с хроническими заболеваниями", - написал он в Telegram.

Он добавил, что укрыться от жары в городе можно в комнатах прохлады в центрах московского долголетия и центрах соцобслуживания. Таких комнат в городе больше 160, в них работают кондиционеры и есть кулеры с водой.

Городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за жары, заявили в комплексе городского хозяйства. Там заверили, что усилен контроль за пожарной безопасностью и за работой систем вентиляции и охлаждения на энергообъектах.

Городской Департамент транспорта ежедневно организует раздачу пассажирам питьевой воды на станциях, где особенно жарко.

В Дептрансе также напомнили, что в московском метро старые вентиляционные шахты обновили на 98%, и после установки новых вентиляторов они снижают летом температуру на 2-3 градуса и до трех раз в час полностью обновляет воздух. При необходимости работа вентиляционных шахт корректируется. Примерно 60% вагонов метро оборудованы кондиционерами.

Москва Сергей Собянин Дептранс
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