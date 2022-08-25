Температурный максимум 1988 года побит в Москве

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к полудню четверга достигла 30,3 градуса, превышен температурный максимум дня 34-летней давности, следует из данных на сайте Гидрометцентра России.

По информации метеоучреждения, 25 августа 1988 года в Москве было зафиксировано 29,3 градуса.

Гидрометцентр уточняет, что новый максимум охватывает последние 70 лет наблюдений на главной столичной метеостанции.

По прогнозу синоптиков, в четверг температура воздуха в городе может достичь 32-34 градусов.

В метеобюро столицы "Интерфаксу" сообщили, что абсолютный (за 143-летнюю историю метеонаблюдений в Москве - ИФ) температурный рекорд дня принадлежит 25 августа 1897 года - 33,9 градуса.

"Этот рекорд конца 19-го века побит, скорее всего, не будет", - сказал представитель метеобюро.

Он напомнил, что непрерывные инструментальные метеонаблюдения ведутся в Москве с 1879 года.

Из-за аномальной жары в столичном регионе до 14:00 28 августа действует предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности.

Кроме того, с 20 августа в городе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса.

Мэр города Сергей Собянин попросил пожилых москвичей без необходимости не выходить на улицу. В городе работают свыше 160 комнат прохлады с кондиционерами и питьевой водой.