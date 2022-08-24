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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

Собянин отметил, что в Москве на фоне санкций удалось избежать массовой безработицы

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Столичная экономика выдержала удар после ввода антироссийских санкций, безработица удержалась на минимальном уровне, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Можно с уверенностью сказать, что никакого коллапса не наступит. Более того, я считаю, что мы пережили самые сложные времена, пережили их с честью: безработицы массовой у нас никакой нет, она находится на очень маленьких уровнях", - сказал Собянин в эфире канала "ТВЦ".

Он добавил, что большинство граждан продолжают работать. Собянин также напомнил, что после ухода ряда компаний из России был взят на баланс города завод "Рено", также сохранены рабочие места в бывшем "Макдональдсе".

"Мы пережили эту историю, и я уверен, что ничего плохого не произойдет. Более того, мы ставим задачи продолжать развивать город так, как мы развивали до этого. И ни от каких программ не собираемся отказываться", - подчеркнул мэр.

Собянин отметил, что за время пандемии был пережит "еще более тяжелый кризис", который с экономической и социальной точки зрения был сложнее.

Сергей Собянин Москва
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