Собянин заявил о сохранении штата и меню McDonald’s при новом владельце

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Власти столицы поддержат возобновление работы ресторанов "Макдоналдс" под новым брендом; меню и трудовой коллектив останется прежним, следует из презентации мэра Москвы Сергей Собянин.

"Сеть доступных ресторанов продолжит работать и развиваться. При поддержке правительства Москвы новый российский владелец сохранит сложившуюся сеть точек быстрого питания, трудовой коллектив, привычное меню, стандарты обслуживания", - говорится в слайде презентации к выступлению Собянина на суперфинале конкурса управленцев "Лидеры России".

Мэр Москвы отметил, что уход "Макдоналдса" из Москвы оценивался "как громадная потеря, катастрофа". "Оказалось, что 95% всех продуктов, а то и 98% - это российские продукты, российские технологии (...). Просто надо все это правильно сложить, упаковать и продать", - сказал он.

"Приняли правильное решение - продали франшизу, и рестораны, я уверен, заработают вновь, но уже под российским брендом", - отметил Собянин.