Собянин назвал ненормальными массовые занятия школьников с репетиторами

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин призвал школы города переосмыслить подготовку учащихся к ЕГЭ и исключить массовые занятия школьников с репетиторами. Он заявил об этом на городском "Августовском педсовете-2022".

"Одна из проблем - это высокая степень задействования репетиторов, которые готовят ребят к экзаменам. Они отучились в школе, получили домашнее задание, а потом еще и в массовом порядке занимаются с репетиторами. Это не нормальная история. Мы в каждой школе должны переосмыслить эту ситуацию, ребята должны получать полноценные знания в рамках учебного процесса, но точно не бегать по репетиторам. Я прошу в каждой школе проанализировать эту ситуацию", - сказал он.

По его словам, Москва улучшила показатели по числу учащихся с высокими баллами ЕГЭ, также уменьшила количество троечников.

Мэр также поручил увеличить число предпрофильных классов в московских школах.

Он отметил, что в городе продолжают развивать систему "Московская электронная школа" (МЭШ), в наступающем учебном году она будет основываться на отечественном программном обеспечении, не зависящим от иностранных компонентов.

"Необходимо повышать требования к материальной базе. Мы с этого года охватили wi-fi все образовательные учреждения, включая начальные школы, чего раньше не было. В этом году мы полностью обновим ноутбуки для учителей, которые уже морально устарели, и в плановом порядке будем обновлять моноблоки", - подчеркнул Собянин.