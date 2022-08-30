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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:36

Мединский предложил запретить детям пользоваться смартфонами в школах

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский на московском педсовете предложил в порядке эксперимента запретить школьникам использовать смартфоны во время занятий.

"Давайте вот эти смартфоны на уроках уберем - в шкафчики какие-нибудь. Зашел ученик в школу, в "локере" оставил (смартфон), родители спокойны", - сказал он.

Проблему он видит в том, что дети отвлекаются от учебы и урок становится "неприятным отрывом от очень интересной игры" в смартфоне.

Мединский отметил, что школы с такой инициативой не могут выступить, и предложил провести эксперимент в рамках региона - например, Москвы.

Владимир Мединский Москва
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