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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:22

Путин открыл участок Московского скоростного диаметра

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи из парка "Зарядье" открыл участок Московского скоростного диаметра (МСД) от Дмитровского до Ярославского шоссе.

Путин и мэр Москвы Сергей Собянин связывались с дорожными строителями из концертного зала "Зарядье", где проходит праздничный концерт, посвященный 875-летию Москвы.

Ввод в эксплуатацию этого участка трассы стал последним звеном в строительстве основного участка Московского скоростного диаметра (Северо-Восточной хорды).

С 10 сентября, бессветофорное движение по магистрали открыто от входа в город федеральной трассы М-11 (Бусиновская развязка) на севере до Косинской эстакады с перспективой выхода на строящуюся федеральную трассу М-12 на востоке Москвы.

Москва Владимир Путин МСД Северо-Восточная хорда Дмитровское шоссе Ярославское шоссе
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