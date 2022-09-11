Общая явка на выборы в Москве на 17:00 превысила 30%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - К концу третьего дня муниципальных выборов в столице проголосовала почти треть избирателей, сообщил заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Александр Асафов.

"В ДЭГ (дистанционное электронное голосование - ИФ) выдано бюллетеней 1 694 733, на участках - 610 202. Итого: общая явка на данный момент составляет 32,2%", - сказал он журналистам.

Асафов уточнил, что эти данные - на 17 часов 11 сентября.

По его словам, это "достаточно высокий показатель". Такого результата, по его мнению, удалось достигнуть с помощью ДЭГ.

Выборы муниципальных депутатов проходят в Москве с 9 по 11 сентября в 126 из 145 муниципальных образований. Проголосовать можно как на участках, так и онлайн.