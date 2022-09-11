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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:22

В Москве начался подсчет электронных голосов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Подсчет голосов, полученных в электронном виде, начался вечером в воскресенье в Московской городской избирательной комиссии (МГИК) со сбора ключа расшифрования для столичной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), передал корреспондент "Интерфакса".

"Эта процедура (соединение ключа - ИФ) обеспечивает сохранность и надежность проведения в Москве дистанционного электронного голосования", - сказала в ходе мероприятия председатель МГИК Ольга Кириллова.

Ключ собрали при помощи объединения информации с флешек, ранее переданных пяти "хранителям": главой городского округа Троицка Владимиром Дудочкиным, секретарем Мосгоризбиркома Владимиром Поповым, членом ЦИК Антоном Лопатиным, председателем Мосгордумы Алексеем Шапошниковым и руководителем общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадимом Ковалевым.

Как отметила Кириллова, для избиркомов волнующим моментом этих выборов стало внедрение электронного списка избирателей. Технология, по ее словам, показала себя работоспособной, массив материалов о ее работе впоследствии проанализируют.

Благодаря ДЭГ, сказала глава МГИК, на этих выборах удалось добиться высокой явки избирателей.

В ходе голосования всего было выдано 1 748 616 электронных бюллетеней.

Целостность системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) не пострадала в результате хакерских атак на нее, на результаты влияния не будет, заявил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов столичной мэрии Артем Костырко.

"(На результат голосования - ИФ) не влияет. (...) Атаки были, они не нарушили целостность самой системы", - сказал Костырко на мероприятии по соединению ключа расшифрования системы во МГИК.

Он добавил, что технический персонал считает, что система справилась со своими задачами.

Ранее сообщалось, что на сайт ДЭГ идут хакерские атаки.

МГИК
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