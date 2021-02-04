Анастасия Ракова: Москва создает эффективную систему онкопомощи

Вице-мэр Москвы рассказала, как меняются стандарты оказания помощи онкологическим больным

Анастасия Ракова Фото: Пресс-служба

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - О том, как меняются стандарты оказания помощи онкологическим больным, что изменилось в профильных учреждениях для улучшения диагностики и терапии и как повлиял коронавирус на трансформацию онкослужбы в интервью "Интерфаксу" рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Анастасия Владимировна, чуть больше года назад мэр Москвы утвердил новый стандарт онкологической помощи. В чем именно заключаются преобразования и насколько удалось продвинуться в внедрении нового стандарта?

- Онкологические заболевания остаются одним из самых серьезных медицинских вызовов, а борьба с ними – ключевой задачей здравоохранения Москвы. Помощь онкологическим пациентам – наш приоритет. Поэтому несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней сложности, мы, во-первых, ни на день не остановили оказание помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Более того, ни одна онкологическая больница не была закрыта или перепрофилирована под коронавирус. В этом году в московских онкологических клиниках провели более 280 тысяч госпитализаций. Это на треть больше, чем в прошлом году. Число курсов лучевой терапии во время пандемии выросло на 12% до 9 тысяч, количество курсов химиотерапии увеличилось в полтора раза до 248 тысяч. Мы обеспечили и в весенний период, и в осенне-зимний больным беспрепятственные возможности прохождения курсов химиотерапии, и гемодиализа. А во-вторых, мы приложили максимум усилий для реализации нового стандарта.

Реформы в службе онкопомощи мы объявили год назад. За этот год нам удалось выстроить единую вертикаль оказания онкологической помощи, включающую стационарные и амбулаторные учреждения.

Узкоспециальная медицинская помощь должна аккумулироваться в определенных центрах компетенций, и, конечно, не в одной точке, а с ровным распределением на карте Москвы, чтобы оставаться доступной для жителей всех городских округов.

Мы определили шесть таких якорных учреждений – онкологических центров, которые обладают полным спектром клинических возможностей и в которых работают высококлассные команды врачей-онкологов. Центры созданы на базе больниц: ГКБ им. Д.Д. Плетнева, МКНЦ им. А.С. Логинова, Московская городская онкологическая больница №62, ГКБ им. С.П. Боткина, ГКБ №40, ГКОБ №1.

К каждому из таких якорных центров был присоединен амбулаторный блок – это либо бывший онкодиспансер, либо онкологическое отделение поликлиники. Это необходимо для того, чтобы каждый пациент в любом округе мог получить полный цикл медицинской помощи в рамках одного учреждения. Восемь центров амбулаторной онкологической помощи в составе онкологических клиник позволяют сократить сроки диагностики новообразований, а значит ускорить начало лечения.

Административную трансформацию онкослужбы мы завершили 14 декабря 2020 года. Именно тогда последнее поликлиническое отделение присоединилось к стационару.

В этих центрах мы за год развернули шесть суперсовременных патоморфологических лабораторий. В рамках масштабного переоборудования было закуплено более 300 единиц медицинской техники. Мы отработали стандарт работы в лабораториях. Точная диагностика имеет критически важное значение для правильного и своевременного подбора терапии с учетом индивидуальных особенностей организма пациента.

Теперь все патоморфологические исследования проводятся централизованно. Увеличилось качество диагностики, а также появилась возможность выполнять новые виды генетических и гистохимических исследований. Нам это дало возможность организовать работу по самым современным стандартам. Удалось сократить сроки проведения исследований (наши показатели проведенных исследований выросли по сравнению с прошлым годом на 10-50% по разным видам исследований).

Кроме того, оснащение современным оборудованием позволило повысить эффективность диагностики. Ведь что дает качественное исследование? Позволяет выработать схему лечения таргетными препаратами, бьющими точно в цель.

На этом наши новые возможности не заканчиваются. Современное лабораторное оборудование позволило сделать широкий шаг в "цифру": максимально автоматизировать процесс обработки диагностического материала и полностью перейти в цифровую среду. Мы получили возможность работать с изображениями в цифровом виде и поэтому сполна использовать телемедицинские возможности: врачи могут проводить консультации по сложным и неоднозначным случаям с экспертами из шести опорных онкологических больниц, давать консультации другим регионам и даже обсуждать клинические случаи со специалистами других стран.

Мы четко регламентировали сроки прохождения пациентами всех этапов диагностики и терапии, прописали обязательства и стационарного, и поликлинического звена по срокам. Определен весь перечень исследований, который показан тому или иному пациенту перед тем, как попасть к врачу-онкологу.

Мы сделали сквозную запись из поликлиник сразу в центры амбулаторной онкологической помощи. То есть терапевт при наличии малейших подозрений может записать пациента сразу со своего приема к онкологу. А пациенту теперь не нужно отдельно идти в онкодиспансер, заводить там новую карту и снова записываться на прием.

В результате появилась возможность обеспечить преемственность и непрерывность наблюдения. А также удалось сократить время на диагностику и постановку диагноза: в случае с онкологическими заболеваниями время играет против пациента и врача, и чем быстрее больной начнет лечение, тем больше шансов на успешное выздоровление.

Таким образом, мы проводим работу над формированием единой системы, в которой у каждого звена есть своя четкая роль. И мы стараемся сократить сроки получения помощи и необходимость лишних действий со стороны пациента.

- Чтобы реализовать такие преобразования, была ли необходимость с нуля создавать новые учреждения, или основой стала имеющая инфраструктура?

- Даже в тех учреждениях, что работали в городе ранее, мы серьезно нарастили мощности с точки зрения и диагностики, и терапевтических возможностей.

Амбулаторную онкологическую помощь и подход к понятию "онкологический диспансер" мы меняем кардинальным образом. Мы хотим, чтобы от старых, жутких, неудобных онкодиспансеров буквально не осталось камня на камне. Учреждения радикально трансформируются – так, чтобы на их месте появлялись комфортные, построенные под нужды пациента центры, там, где человеку просто и удобно. Одной материальной базы для такой перестройки недостаточно – конечно, особое внимание подбору персонала и его обучению.

В центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) мы создаем полноценные отделения с экспресс-лабораториями, отделениями эндоскопии, малыми операционными и дневными стационарами для проведения химиотерапии. В центрах подобраны врачи смежных онкологических специальностей: урологи, гинекологи, гематологи, химиотерапевты.

Два ЦАОП, работающих по этому новому стандарту, уже принимают пациентов.

Центр в больнице Плетнева перевели с первых этажей общежития, где по объективным причинам невозможно было обеспечить работу тяжелой медицинской техники и комфортные условия для врачей и пациентов. А сейчас центр может принимать до 900 человек в день. Коечный фонд дневного стационара для проведения процедур химиотерапии увеличен до 24 коек.

Новый центр Первой онкологической больницы на улице Дурова создан в рамках соглашения между Правительством Москвы и одной из крупнейших частных медицинских организаций России, "Европейским медицинским центром". Центр оснащен высокотехнологичным оборудованием самого последнего поколения, в том числе для проведения лучевой терапии и ПЭТ/КТ диагностики.

Уже этой весной мы завершаем капитальный ремонт еще трех амбулаторных центров.

А летом будут окончены ремонтные работы в двух эндоскопических центрах в больницах им. В.М. Буянова и им. С.П. Боткина. Это принципиально новые учреждения, не имеющие аналогов в нашей стране, в данном случае мы попробовали перенять мировые практики. Создание таких эндоскопических центров позволит охватить профилактическими исследованиями на раннее выявление онкологических заболеваний, таких распространенных, как колоректальный рак и рак желудка.

Помимо капитального ремонта целого ряда учреждений, мы создаем и новые объекты. Строятся корпуса лучевой терапии в ГКБ им. Д.Д. Плетнева и ГКБ №40, а также огромный лечебно-диагностический комплекс Научно-практического центра им. А.С. Логинова на 70 тысяч квадратных метров.

Новое учреждение по своим функциональным параметрам не имеет аналогов в России. В состав комплекса будет входить блок лучевой диагностики и эндоскопии, а во время операций можно будет использовать роботические технологии.

Для новых и действующих учреждений мы провели закупки оборудования по единому стандарту обеспечения. Мы старались не терять время даже в самые непростые периоды прошлого года и закупили свыше 800 единиц оборудования, в том числе в рамках методики контрактов жизненного цикла, когда за жизнеобеспечение оборудования в течение 10 лет отвечает поставщик. Среди закупленной техники: аппараты КТ, МРТ, УЗИ, маммографы, ангиографы, рентгендиагностическое и эндоскопическое оборудование.

- Коснулись ли нововведения терапии онкологических больных?

- Конечно. Эти изменения были заложены еще два года назад. Тогда Москва разработала собственные клинические рекомендации по лечению шести видов наиболее распространенных онкологических заболеваний. Рекомендации существенно превысили федеральные требования и сделали доступными для пациентов самые современные методы лечения – таргетную и иммунную терапию. Среди шести видов рака – рак молочной железы, предстательной железы, почки, колоректальный рак, бронхов и меланома. Именно на эти виды рака приходится около 80% всех онкологических заболеваний. По этим видам заболеваний уже с начала года более 8 тысяч пациентов были обеспечены лекарственной терапией.

Кроме того, третий год подряд мы закупаем квоты на проведение протонной терапии в единственном в России Центре протонной лучевой терапии ("Международный институт биологических систем (МИБС) имени Сергея Березина" в Санкт-Петербурге). Этот центр предоставляет самые современные услуги в сфере лучевого лечения онкобольных. В центре установлено сложнейшее высокотехнологичное оборудование, которое позволяет применять самую передовую технологию лечения протонами.

Централизованность системы онкопомощи позволила вывести на принципиально иной уровень работу городского консилиума. Если раньше каждый мог принимать свои решения на местах, не прислушиваясь к мнению коллег, то сейчас любой врач-онколог амбулаторного звена может вынести на обсуждение врачебной комиссии сложный клинический случай своего пациента. Это позволит врачам быстрее находить нестандартные методы лечения для самых тяжелых пациентов, а также поможет аккумулировать опыт лучших специалистов города для подбора терапии больным со сложной клинической картиной. При этом в консилиуме принимают участие главные специалисты не только городских, но и федеральных онкоцентров, а также при необходимости привлекаются врачи смежных специальностей.

- Вы упомянули "шаг в цифровую среду" - ограничивается ли цифровизация только работой лабораторий?

- Единая цифровая платформа стала базой для всей работы здравоохранения, и онкологическая сфера не стала исключением.

В августе прошлого года мы интегрировали в ЕМИАС базу данных Московского городского канцер-регистра, а также данные федеральных онкологических центров. С помощью этой базы ведется регистрация и учет пациентов со злокачественными образованиями в период диспансерного наблюдения.

Мы объединили в одной платформе максимальный массив данных о всем пути пациента, начиная с момента подозрения на злокачественное новообразование, с последующим контролем сроков обследований, лечения и диспансерного наблюдения.

Вся история болезни ведется в режиме реального времени в онкопаспорте пациента в электронной медицинской карте. Так врачи могут оперативно обмениваться данными. Медики имеют доступ к информации о текущем этапе лечения или наблюдения, консультациях, динамике заболевания, тестах и исследованиях.

- Сохраняется ли человеческий подход при уходе в цифру?

- Вы правы, такой подход имеет огромное значение. Человеку с серьезным заболеванием сложно оставаться один на один со своими трудностями. Он зачастую не понимает, куда двигаться дальше. И ему, конечно, на этом пути борьбы с болезнью нужна поддержка. Именно поэтому мы запустили уникальный проект персональных помощников.

При первичном направлении к врачу-онкологу пациенту сообщают о возможности такого персонального сопровождения в поликлинике. Если пациент соглашается, он получает карточку с ФИО и телефоном своего помощника. Помощники персонально сопровождают онкологических пациентов: напоминают о грядущих записях к врачу и на проведение исследований, уточняют самочувствие, при необходимости помогают маршрутизировать пациента. Они анализируют медицинские карты своих подопечных, чтобы помочь им в дальнейших шагах лечения. В роли этих помощников выступают сотрудники МФЦ. В проекте уже задействованы более 30 специалистов, которые сопровождают около 2 400 москвичей.

- Как проходит лечение онкобольных в условиях пандемии? Не осложняет ли онкозаболевание течение коронавируса? И лечение COVID-19? Есть ли случаи осложнения течения заболевания из-за онкозаболевания?

- В условиях бушующей пандемии, особенно в весенние месяцы многие люди опасались выходить из дома, даже для проведения диагностики. Из-за этого показатели выявленных онкозаболеваний оказались несколько ниже предыдущего года. Поэтому, в этом году активное выявление и массовый скрининг мы определяем для себя как главную задачу.

Конечно, любое тяжелое сопутствующее заболевание оказывает значительное влияние на течение инфекции. Онкологических больных это, к сожалению, тоже касается – они входят в группу повышенного риска. Это вызвано снижением иммунной системы организма из-за заболевания и перенесенных операций.

Эти дополнительные риски накладывают особую ответственность на медицинское наблюдение за такими пациентами. После детальной консультации с лечащим врачом пациентам с онкологическими заболеваниями стоит привиться от коронавируса – широкая сеть прививочных пунктов на базе поликлиник и выездных бригад в городе для этого создана.