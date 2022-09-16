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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:29

В Москве у Трех вокзалов откроют гастрономический кластер

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Басманном и Красносельском районах появятся новые точки притяжения - там откроются гастрономический кластер "Депо. Три вокзала" и городской Музей транспорта, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Площадь Трех вокзалов представлять не надо. Это огромный транспортный узел, пожалуй, самый большой в России, около полумиллиона пассажиров каждый день через него проходит, и территория за вокзалами, как правило, носила утилитарный характер, располагались гаражи, различные депо, хозяйственные постройки (...) На этой территории будет два интересных объекта - это Музей транспорта и гастрономический кластер", - сказал мэр.

О редевелопменте комплекса зданий второго троллейбусного парка на Новорязанской улице и обустройстве там гастроквартала сообщалось в октябре 2021 года.

В материалах пресс-службы мэрии уточняют, что гастрономический квартал займет шесть корпусов общей площадью 10,8 тысячи кв.м. Он станет новым общественным пространством, включающим фудмолл, предприятия торговли, гастрономические проекты, бизнес-кластер, кинопаркинг.

Реставрация исторических зданий займет еще некоторое время, но не дожидаясь ее окончания, специалисты провели благоустройство улиц Басманного и Красносельского районов, отметил Собянин. Таким образом, завершено создание нового пешеходного маршрута от Лужников или СИТИ до Кремля и далее по Маросейке, Покровке и Старой Басманной в парк "Сокольники" протяженностью порядка 15 км.

"Всё это вместе преображает эти районы, даёт им другой статус, уровень, ценность этих территорий и самое главное, даёт возможность тысячи москвичам побывать в новом месте, провести время в выходные в культурных объектах и на гастрономических площадках. Здесь еще будет небольшой бизнес-парк, посвященный гастрономическим технологиям. То есть, в Москве через несколько месяцев появится новая точка притяжения", - пообещал мэр.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнил, что основные строительные работы в кластере закончатся в следующем году, а открытие постоянной экспозиции Музея транспорта Москвы намечено на 2024 год. Он отметил, что аварийное здание будет восстановлено, ему вернут первоначальный облик и приспособят под нужды москвичей.

По его словам, в музее разместят уникальные образцы городского транспорта от самых старых до самых новых моделей, а также там хотят проводить "специальные классы и выставочные площадки для студентов московских транспортных вузов, где бы они могли показать свои работы, интеграции и интеллектуальные наработки, связанные с управлением, дорожным движением и организацией маршрутной среды", - сказал заммэра.

Также он пообещал, что в музее будут организованы занятия и для детей, где им будут предлагать, к примеру, покрасить автобус, попробовать его водить и даже получить детские водительские права.

Москва Три вокзала Сергей Собянин Максим Ликсутов Музей транспорта Москвы
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