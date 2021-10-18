Гастроквартал "Депо Три вокзала" появится в центре Москвы
Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Новый гастроквартал "Депо Три вокзала" появится в центре Москвы, сообщили в реализующей проект компании "Киевская площадь".
"Новый "Депо Три вокзала" - это масштабный проект редевелопмента и приспособления исторической архитектуры к современному использованию, который включает в себя благоустройство городской территории площадью более 1,8 га (общая площадь 2,8 га). Помимо гастрономической составляющей, в новом "Депо Три вокзала" появится бизнес-кластер, который дополнят площади офисного назначения и предприятия торговли, а также кинопаркинг, сервисы, услуги и другие девелоперские решения", - казали в компании.
"Депо Три вокзала" расположится в комплексе зданий второго троллейбусного парка на Новорязанской улице, построенных в начале XX века. Ключевым элементом пространства традиционно станет фудмолл площадью более 8 тыс. кв. м.
Планируется, что в новом проекте будут проходить арт-выставки и фестивали, концерты, выступления популярных артистов, образовательные проекты, благотворительные акции и многое другое.
Как и в первом проекте на Лесной улице ("Депо Лесная"), ансамбль зданий троллейбусного парка, в котором откроется "Депо Три вокзала", является объектом культурного наследия.
По результатам публичных торгов между ГУП "Мосгортранс" и ООО "Депо "Три вокзала", входящим в Группу компаний "Киевская площадь", в октябре 2020 года был заключен долгосрочный договор аренды.
Группа компаний "Киевская площадь" входит в топ-100 крупнейших частных российских компаний. Она основана Годом Нисановым и Зарахом Илиевым. Группа объединяет такие крупные объекты коммерческой недвижимости, как спорткомплекс "Олимпийский", ТРЦ "Европейский", МФК "Щёлковский", ТПУ "Нагатинская", мебельный торговый комплекс "Гранд", Radisson Collection Hotel, Moscow (гостиница "Украина"), гастрономический квартал "Депо", агрокластер "Фуд Сити" и др. Общая площадь коммерческой недвижимости группы компаний составляет более 3,9 млн. кв. м.