Гастроквартал "Депо Три вокзала" появится в центре Москвы

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Новый гастроквартал "Депо Три вокзала" появится в центре Москвы, сообщили в реализующей проект компании "Киевская площадь".

"Новый "Депо Три вокзала" - это масштабный проект редевелопмента и приспособления исторической архитектуры к современному использованию, который включает в себя благоустройство городской территории площадью более 1,8 га (общая площадь 2,8 га). Помимо гастрономической составляющей, в новом "Депо Три вокзала" появится бизнес-кластер, который дополнят площади офисного назначения и предприятия торговли, а также кинопаркинг, сервисы, услуги и другие девелоперские решения", - казали в компании.

"Депо Три вокзала" расположится в комплексе зданий второго троллейбусного парка на Новорязанской улице, построенных в начале XX века. Ключевым элементом пространства традиционно станет фудмолл площадью более 8 тыс. кв. м.

Планируется, что в новом проекте будут проходить арт-выставки и фестивали, концерты, выступления популярных артистов, образовательные проекты, благотворительные акции и многое другое.

Как и в первом проекте на Лесной улице ("Депо Лесная"), ансамбль зданий троллейбусного парка, в котором откроется "Депо Три вокзала", является объектом культурного наследия.

По результатам публичных торгов между ГУП "Мосгортранс" и ООО "Депо "Три вокзала", входящим в Группу компаний "Киевская площадь", в октябре 2020 года был заключен долгосрочный договор аренды.