В гараже Мельникова на Новорязанской разместят экспозицию музея транспорта Москвы

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Москве отреставрируют гараж на Новорязанской улице, построенный по проекту Константина Мельникова, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

Зданию вернут исторический облик: скошенные фронтоны, световой фонарь и утраченные витражи. После реставрации в гараже в 2024 году откроют постоянную экспозицию музея транспорта Москвы.

Гараж на Новорязанской улице был построен в 1931 году по проекту архитектора Мельникова и инженера Владимира Шухова. Здание имеет форму подковы, что позволяло разместить в нем большее число автомобилей. С 1948 года по 2015 год в гараже размещался 4-й автобусный парк "Мосгортранса".

Это памятник культуры регионального значения.

В фонде музея транспорта столицы больше 250 легковых машин и грузовиков, такси, автобусов, троллейбусов, машин городских служб, вело- и мототехники. Временные выставки музея сейчас проходят в павильоне №26 на ВДНХ и в здании Северного речного вокзала.