В Москве при храмах "программы-200" откроют детские сады

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Москве в помещениях приходских домов новых храмов начнут работать православные детские сады, сообщил "Интерфаксу" куратор "программы-200", депутат Госдумы Владимир Ресин.

По его словам, первый такой детсад, рассчитанный на 12 человек, открылся 17 сентября при храме Торжества православия в Алтуфьеве. Он организован для детей прихожан, а также для детей, родители которых решат воспитывать их в православной вере и традиционных ценностях.

Открывать такие детские сады ранее предложил управляющий Северо-Восточным и Юго-Восточным викариатствами Москвы архиепископ Егорьевский Матфей, эту идею поддержал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Непрерывное образование при храмах позволит компенсировать и преодолеть недостатки существующей системы обучения, - отметил Ресин. - Мы за 12 лет построили 100 храмовых комплексов, и в каждом храмовом комплексе есть приходская школа. А значит, помимо школ, которые строит правительство Москвы, построено еще 100 школ на внебюджетной основе. Но детского садика до этого не было, это первый такой проект в программе - так сказать, первая ласточка. Даст бог, не последний. Надо сделать так, чтобы в каждом храмовом комплексе вместе со школой был бы приходской детский садик".

Садик в Алтуфьеве небольшой, но рассматривается возможность создавать в дальнейшем более крупные православные детские сады, которые станут подспорьем городским программам и позволят решить проблему нехватки мест в муниципальных садах, сказал депутат.

"Родители смогут отдавать детей в садик в своем районе, при храме и быть уверенными, что дети получат полноценное нравственное воспитание. Пока сложно сказать, как именно будет выглядеть конечный результат, кого будут брать воспитателями, часы работы и прочее, но будем работать в это направлении вместе с приходами", - пообещал Ресин, выразив надежду, что к этому проекту подключатся новые благотворители.