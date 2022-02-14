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Депутат Ресин отметил отставание севера Москвы в строительстве храмов

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Северном административном округе Москвы не хватает храмов и пока мало строится новых, заявил на совещании в САО куратор программы по строительству православных церквей в городе, депутат Госдумы Владимир Ресин. Он предложил "выравнивать ситуацию."

В САО в рамках этой программы идет работа по 22 участкам земли под строительство. Префектура округа вместе с Москомархитектурой подобрали 13 участков, которые одобрило финансово-хозяйственное управление РПЦ, еще два участка находятся в стадии проработки, для еще семи храмов идут поиски альтернативных участков.

Ресин также рассказал, что в Коптеве в 2022 году будет достроен и откроется новая церковь. Храм в честь Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского будут сдавать поэтапно. Весь храмовый комплекс, включая духовно-просветительский центр откроет свои двери через год, в 2023.

Храм святителя Спиридона на улице Большой Академической в Коптеве называют "Большим академическим". Он самый большой из строящихся храмов в САО, рассчитан на 1000 и более человек. В его ансамбль войдет каменный храм с духовно-просветительским центром, малый деревянный храм и трапезная.

"Программа-200" по строительству и реконструкции 200 православных церквей во всех административных округах Москвы, за исключением Центрального, была запущена в 2010 году и осуществляется на благотворительные пожертвования.

Владимир Ресин Москва САО Коптево Программа-200

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