За 12 лет в Москве построено 110 православных храмов

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - За последние 12 лет в Москве возведено 110 православных храмовых комплексов, сообщил куратор "программы-200", депутат Госдумы Владимир Ресин.

"Общая вместимость всех возведенных за 12 лет церквей превысила 53 тысячи человек", - сказал он в понедельник на конференции по строительству храмов, прошедшей в рамках XXX Международных образовательных чтений.

"Программа-200" стартовала в 2010 году по инициативе патриарха Кирилла, ее цель - строительство храмов шаговой доступности во всех округах столицы, кроме Центрального. Как отметил Ресин, за время существования программы "успешно преодолен экватор заявленных ранее цифр": на сегодня создано уже свыше 250 новых приходов, в том числе в районах, где на сотни тысяч людей не было ни одной часовни.

По словам Ресина, сегодня в программу включены 207 храмовых комплексов и еще 70 на территории Новой Москвы. Всего же на территории столицы с 2010 года ведется работа по 288 адресам.

"Поставленную планку - сдавать десять храмов в год, десять храмов начинать строить и десять - проектировать - мы пока успешно держим", - сказал куратор программы.