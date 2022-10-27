В Москве в октябре спрос на аренду жилья упал на 20%

Снижение количества нанимателей риелторы связывают с введением частичной мобилизации

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Москве спрос на аренду жилья в октябре завершился на пике и упал на 20%, сообщили в пресс-службе компании "Инком-Недвижимость".

"На рынке аренды в Москве в октябре экспозиция расширилась на 15%, спрос упал на 20% - оба фактора повлияли на поведение наймодателей: они больше не повышают стоимость своих объектов, как обычно принято в высоком осеннем сезоне, многие готовы к неизбежному снижению арендных ставок на 5-10% и уже предоставляют бонусы нанимателям", - говорится в сообщении.

Снижение количества нанимателей связывают с введением частичной мобилизации. По словам замдиректора управления аренды квартир компании "Инком-Недвижимость" Оксаны Поляковой, конец августа, сентябрь и октябрь всегда показывали традиционный подъем спроса.

Предложение на рынке найма в октябре увеличилось на 15%. Средний срок экспозиции увеличился до 1-2 недель против 1-3 дней в середине сентября. Однако ликвидные и наиболее бюджетные варианты уходят сразу. Наиболее популярными стали "однушки" и "двушки" сегмента эконом около окраин столицы.

"Сегодня около 40% из них согласны на размещение квартирантов с детьми и домашними животными, примерно 20% стали менее требовательными по отношению к составу и национальности нанимателей, порядка 40% готовы разбить сумму страхового депозита на две части (чтобы снизить единовременную финансовую нагрузку на квартиросъемщика)", - уточнила Полякова.