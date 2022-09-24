До 75% месячной нормы осадков может выпасть за сутки в Москве

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Сильный дождь, начавшийся в столице ночью, продлится весь день, до конца суток может выпасть еще до 30 мм осадков, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в субботу.

"За ночь в отдельных районах города выпало до 19 мм осадков. По прогнозам синоптиков, до конца суток 24 сентября может выпасть еще до 30 мм осадков", - сказал Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Заммэра уточнил, что общее количество осадков за сутки в Москве составит до 75% месячной нормы.

Как подчеркнул Бирюков, все городские службы работают в усиленном режиме. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.

Он добавил, что на улицах города организовано дежурство бригад и водооткачивающей техники "Мосводостока" и других инженерных и коммунальных предприятий города.

Из-за сильных дождей в Москве до полуночи действует предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности.

Месячная норма осадков для сентября в столице - 65 мм.