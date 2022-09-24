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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Более 30 мм осадков выпало с ночи в Москве

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Сильные дожди не прекращаются в столице, коммунальные службы ликвидируют скопления воды, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в субботу.

"По состоянию на 14:00, с начала дождя в отдельных районах столицы выпало свыше 30 мм осадков", - говорится в сообщении.

По данным властей, наиболее интенсивные дожди зафиксированы на западе, северо-востоке, востоке, юго-западе и северо-западе Москвы.

В сообщении отмечается, что при необходимости оперативный пропуск воды обеспечивают специалисты "Мосводостока" - на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники.

Из-за сильных дождей в Москве до полуночи действует предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности, до 9:00 воскресенья - повышенный, "желтый" уровень.

По уточненному прогнозу Гидрометцентра России, дожди в Москве не прекратятся раньше полудня воскресенья.

Заместитель мэра столицы Петр Бирюков заявил в субботу, что общее количество осадков за сутки в Москве местами может достичь 75% месячной нормы.

Москва
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