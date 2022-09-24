Более 40% месячной нормы осадков выпало за неполные сутки в Москве

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - По предварительным расчетам, в Москве менее чем за сутки выпало 27 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро в субботу.

"В городе выпало более 40% месячной нормы осадков. Данные получены в 18:00 с главной метеостанции на ВДНХ", - сказал представитель метеобюро.

Месячная норма осадков для сентября в столице - 65 мм.

Из-за сильных дождей в Москве до полуночи действует предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности, до 9:00 воскресенья - повышенный, "желтый" уровень.

По уточненному прогнозу Гидрометцентра России, дожди в Москве не прекратятся раньше полудня воскресенья.

Заместитель мэра столицы Петр Бирюков заявил ранее в субботу, что общее количество осадков за сутки в Москве местами может достичь 75% месячной нормы.