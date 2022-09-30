Синоптики спрогнозировали теплые и дождливые выходные в Москве

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Теплая и дождливая погода прогнозируется в Москве в предстоящие выходные, температура воздуха будет превышать норму на 4-5 градусов, в начале следующей недели ожидается похолодание, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, погода в Москве будет связана с необычной барической ситуацией, которая возникла из-за проходящего циклона к западу от Москвы и антициклона к востоку от столицы.

"И будет ситуация, когда теплая погода, температура будет выше нормы на 4-4,5 градуса, даже возможно на 5 градусов, то есть очень высокая температура для начала октября, особенно в субботу", - сказал Вильфанд.

Так, дневная температура в Москве в субботу будет от +15 до +17 градусов, в воскресенье - от +13 до +15, на юге - до +16 градусов.

"Еще, что характерно, поскольку погода облачная, воздушные массы переносятся с юга, то и ночи теплые, нет выхолаживание подстилающей поверхности и минимальные значения ночью будут двузначные: от +10 до +13 градусов", - добавил Вильфанд.

При этом, в Москве в выходные ожидаются дожди.

"Будет облачно и дождь, в субботу дождь местами сильный, в воскресенье небольшой, ослабление дождя, но по-прежнему облачно (...) в субботу существуют условия для грозовой деятельности, ветер от 6 до 11 метров в секунду, то есть погода такая тёплая, но ветреная", - сказал Вильфанд.

Начиная с понедельника, по словам Вильфанда, большое влияние начнет оказывать отрог высокого давления с востока.

"И, если еще в понедельник будет дождливая погода, но суточный ход будет вполне заметным, ночью будет +5 -+7 градусов, днем +13 - +14. И в последующем начнется понижение температуры, уже осадки будут местами, а в среду уже вообще без осадков. И ночные температуры будут около +5 градусов, а дневные от +8 до +13. Заметное понижение температуры", - сказал Вильфанд.