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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Вильфанд отметил, что за два десятка лет зимы в России существенно потеплели

В Москве среднемесячная температура января повысилась на 3 градуса - до минус 6,2 градуса

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - По расчетам синоптиков, в ближайшую зиму в России температура будет около нормы средних многолетних значений, сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд и отметил, что российские зимы потеплели.

"Это значит, что она будет соответствовать примерно своему климату с вероятностью 65-67%", - уточнил он.

По его словам, за последние 20-21 год зимы в России "существенно потеплели". Так, в Москве среднемесячная температура января повысилась на 3 градуса и составляет минус 6,2 градуса. Также зимой стали чаще повторяться периоды теплой погоды, поэтому "нормальную" погоду стали воспринимать как прохладную.

По прогнозу, в октябре температура воздуха "от западных границ страны до Енисея" будет около нормы, а вот к востоку от Енисея, в Якутии, Красноярском крае температурный фон ожидается выше нормы. Это же касается и некоторых регионов Дальнего Востока.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва Енисей Якутия Красноярский край Дальни Восток
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