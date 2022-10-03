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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:05

В Москве откроют оздоровительный комплекс для Большого театра

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Москве после реконструкции в одном из корпусов Большого театра откроют реабилитационно-оздоровительный комплекс для артистов ГАБТа, сообщили в пресс-службе Единого заказчика.

Он разместится в здании художественно-производственных мастерских в 2024 году. Там будет тренажерный зал, зал хореографии и медицинские кабинеты".

Общий комплекс реконструируемых мастерских Большого театра состоит из пяти строений общей площадью более 12,3 тысячи кв. метров в Петровском переулке. Сейчас строители восстанавливают фасады с облицовкой цоколя на трех зданиях. Ведутся монтаж и накладка вентиляции и кондиционирования, установка видеонаблюдения и противопожарных систем, завершается прокладка наружных инженерных коммуникаций. Также в ближайшее время начнется благоустройство территории.

В одном из корпусов откроют гостиницу для размещения приглашенных выступающих артистов на 27 двухместных номеров.

Обновленные производственные корпуса первого этапа реализации проекта планируется ввести в эксплуатацию в начале 2023 года. На втором этапе начнутся работы по реконструкции гостиницы и оздоровительно-реабилитационного комплекса. В мастерских разместят все вспомогательные службы, необходимые для обеспечения жизнедеятельности театра.

Москва Большой театр
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