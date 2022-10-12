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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Выплату мобилизованным москвичам можно получить, подав заявление в центр поддержки

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Семьи мобилизованных москвичей могут получить выплату в размере 50 тыс. руб. в виде адресной социальной помощи, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Приняли решение, в соответствии с которым близкие родственники могут обратиться с заявлением в городской центр поддержки семей мобилизованных (...) и получить эту выплату в качестве адресной социальной помощи", - написал Собянин в своем блоге в среду.

Он добавил, что решение принято в связи с тем, что многим семьям мобилизованных нужна финансовая помощь в настоящее время, а процесс централизованной передачи данных призванных и номеров их счетов займет некоторое время.

Центр поддержки семей мобилизованных располагается на улице Сергия Радонежского, в доме 1, строении 1.

Размер дополнительной помощи составляет 50 тыс. руб., решение о выделении этой суммы приняли после объявления частичной мобилизации.

Сергей Собянин Москва
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