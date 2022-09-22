Мобилизованным москвичам пообещали ежемесячную доплату в 50 тыс. руб.

В случае гибели члены семьи получат 3 млн руб.

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Мобилизованные на военную службу москвичи будут получать каждый месяц по 50 тысяч рублей, говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина "О дополнительных социальных гарантиях лицам, призванным на военную службу по мобилизации".

В документе также отмечается, что при получении ранения сумма выплаты составит от 500 тыс. до 1 млн руб. В случае гибели члены семьи получат 3 млн руб.

Накануне президент Владимир Путин сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизованные граждане будут иметь статус контрактников и соответствующий уровень довольствия.