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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Мобилизованным москвичам пообещали ежемесячную доплату в 50 тыс. руб.

В случае гибели члены семьи получат 3 млн руб.

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Мобилизованные на военную службу москвичи будут получать каждый месяц по 50 тысяч рублей, говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина "О дополнительных социальных гарантиях лицам, призванным на военную службу по мобилизации".

В документе также отмечается, что при получении ранения сумма выплаты составит от 500 тыс. до 1 млн руб. В случае гибели члены семьи получат 3 млн руб.

Накануне президент Владимир Путин сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что мобилизованные граждане будут иметь статус контрактников и соответствующий уровень довольствия.

Хроника 24 февраля – 22 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Москва Сергей Собянин
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