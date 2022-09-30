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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:00

В Москве создадут центр поддержки родственников мобилизованных

В Москве создадут центр поддержки родственников мобилизованных
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - С начала октября в Москве начнет работать центр поддержки родственников мобилизованных жителей города, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

МоскваСобянин сообщил о создании групп по рассмотрению жалоб в военкоматах МосквыЧитать подробнее

"Приняли решение о создании специального центра поддержки для родственников москвичей, призванных по мобилизации в Вооруженные силы", - написал он в своем блоге в пятницу.

Центр будет устраивать детей в учебные учреждения, оказывать адресную социальную помощь, определять нетрудоспособных родственников мобилизованных в заведения социального обслуживания, помогать в поиске работы.

Центр будет работать по адресу: улица Сергия Радонежского, д.1, стр.1. Он начнет свою работу с субботы.

Москва
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