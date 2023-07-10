В российских местах лишения свободы остался исторический минимум осужденных

Поэтому в Думе считают, что проводить амнистию сейчас несвоевременно

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В России в местах лишения свободы находится исторический минимум числа осужденных, сообщила первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина, ссылаясь на данные ФСИН. Она сказала это при обсуждении законопроектов КПРФ об объявлении амнистии.

По этим данным, на 1 февраля 2023 года в местах лишения свободы находилось около 400 тысяч человек. "Такого никогда в принципе не было", - сказала Панькина.

Председатель комитета Павел Крашенинников отметил, что снижению числа осужденных в местах лишения свободы способствуют, в частности, принятые в 2011 году поправки в статью 72 Уголовного кодекса (исчисление сроков наказаний и зачет наказания).

"Мы всегда настаивали на том, чтобы всё-таки не загонять людей туда, а потом отпускать, милость проявлять. Мы 10 лет добивались и добились того, что мы внесли в 72 УК статью поправки по поводу зачёта сроков", - сказал он.

Подытоживая дискуссию, он высказал мнение, что "проводить амнистию не своевременно".