Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

В российских местах лишения свободы остался исторический минимум осужденных

Поэтому в Думе считают, что проводить амнистию сейчас несвоевременно

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В России в местах лишения свободы находится исторический минимум числа осужденных, сообщила первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина, ссылаясь на данные ФСИН. Она сказала это при обсуждении законопроектов КПРФ об объявлении амнистии.

По этим данным, на 1 февраля 2023 года в местах лишения свободы находилось около 400 тысяч человек. "Такого никогда в принципе не было", - сказала Панькина.

Председатель комитета Павел Крашенинников отметил, что снижению числа осужденных в местах лишения свободы способствуют, в частности, принятые в 2011 году поправки в статью 72 Уголовного кодекса (исчисление сроков наказаний и зачет наказания).

"Мы всегда настаивали на том, чтобы всё-таки не загонять людей туда, а потом отпускать, милость проявлять. Мы 10 лет добивались и добились того, что мы внесли в 72 УК статью поправки по поводу зачёта сроков", - сказал он.

Подытоживая дискуссию, он высказал мнение, что "проводить амнистию не своевременно".

Ирина Панькина ФСИН Павел Крашенинников КПРФ Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило о ликвидации в ходе СВО почти 5 тыс. иностранных наемников

Минобороны РФ заявило о ликвидации в ходе СВО почти 5 тыс. иностранных наемников

Реставрацию Триумфальной арки в Пальмире планируют начать в середине сентября

Реставрацию Триумфальной арки в Пальмире планируют начать в середине сентября

В "Ростехе" заявили о двукратном наращивании выпуска Су-30, Су-34 и Су-35 для нужд армии

В "Ростехе" заявили о двукратном наращивании выпуска Су-30, Су-34 и Су-35 для нужд армии

В семи российских регионах объявлен режим ЧС из-за природных пожаров

Песков подтвердил встречу Путина с Пригожиным и командирами "Вагнера" 29 июня

Песков подтвердил встречу Путина с Пригожиным и командирами "Вагнера" 29 июня

В "Ростехе" заявили, что гиперзвуковые ракеты "Кинжал" уже производятся серийно

В "Ростехе" заявили, что гиперзвуковые ракеты "Кинжал" уже производятся серийно

Полигон для испытания беспилотных автомобилей планируется ввести к 2025 году

Полигон для испытания беспилотных автомобилей планируется ввести к 2025 году

В Ростовской области построят завод по производству БПЛА за 500 млн рублей

В Ростовской области построят завод по производству БПЛА за 500 млн рублей

"АвтоВАЗ" рассчитывает нарастить экспорт в 2024 году в несколько раз

Время ожидания в очереди перед Крымским мостом сократилось до четырех часов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });