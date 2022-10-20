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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:17

Суд в Москве заочно арестовал экс-редактора Первого канала Овсянникову

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову, обвиняемую по делу о фейках про армию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В отношении Овсянниковой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток, исчисляя срок с момента экстрадиции обвиняемой на территорию РФ либо с момента ее задержания на территории РФ", - сообщили агентству в суде в четверг.

В начале октября суд отказал следствию в удовлетворении аналогичного ходатайства в отношении Овсянниковой.

Ранее Овсянникова находилась под домашним арестом с августа нынешнего года в рамках уголовного дела о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ.

В октябре муж Овсянниковой заявил, что она сбежала из-под домашнего ареста с дочерью. После этого карточка журналистки появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ.

В свою очередь, сама Овсянникова заявляла, что считает избранную ей меру пресечения незаконной, в связи с чем она отказывается ее соблюдать.

По данным адвоката, Овсянникова находится за границей.

Марина Овсянникова Басманный суд Москва Первый канал
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