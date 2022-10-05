Суд в Москве отказался заочно отправить в СИЗО экс-редактора Первого канала Овсянникову

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отклонил ходатайство следствия об изменении меры пресечения бывшему редактору Первого канала Марине Овсянниковой, обвиняемой по делу о фейках про армию, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

Следствие просило изменить меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

Овсянникова находилась под домашним арестом в рамках уголовного дела о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ.

В начале октября муж Овсянниковой заявил, что она сбежала из-под домашнего ареста с дочерью. После этого карточка журналистки появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ.

В свою очередь, сама Овсянникова заявила, что считает избранную ей меру пресечения незаконной, в связи с чем она отказывается ее соблюдать.