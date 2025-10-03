Иноагентом признана бывшая сотрудница "Первого канала" Марина Овсянникова

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Минюст признал иностранными агентами трех человек и одну организацию.

В перечень иноагентов включены бывшая сотрудница "Первого канала" Марина Овсянникова, бывший московский муниципальный депутат Мария Соленова, режиссер и общественный деятель Григорий Амнуэль и сетевой проект "I NEWS".

Всем им вменили распространение фейков о решениях и политике российских властей, выступления против СВО, а также участие в создании и/или распространении контента иноагентов.

Амнуэль, по данным Минюста, также участвовал в распространении сообщений и материалов нежелательных в России организаций, "взаимодействует с иностранными организациями, а также с организациями, включенными в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации".

Овсянникова распространяла фейки, направленные на формирование негативного образа российской армии и "взаимодействует с лицами, включенными в реестр иностранных агентов", сказано в пресс-релизе.

Соленовой тоже вменили распространение фейков, направленных на создание негативного имиджа ВС России, Кроме того, по информации министерства, она отождествляла Россию с террористической организацией, призывала к поддержке Вооруженных сил Украины и взаимодействует с иностранными организациями.

Проект "I NEWS" участвовал в распространении контента нежелательных организаций, а его создатели взаимодействуют с такими организациями, сообщил Минюст.