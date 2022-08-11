Экс-редактор "Первого канала" Овсянникова помещена под домашний арест

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия поместил пдо домашний арест до 9 октября бывшего редактора "Первого канала" Марину Овсянникову, сообщили в пресс-службе суда. Ее обвиняют в распространении фейков о Вооруженных силах России (п. "д", части 2, ст. 207.3 УК).

Ей грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Овсянникова уже получила несколько административных штрафов за дискредитацию использования армии ради защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности" (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) и за нарушение законодательства о публичных мероприятиях (часть 2 статьи 20.2 КоАП).