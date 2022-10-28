На фиолетовой ветке столичного метро произошел сбой

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Сбой произошел в утренний час пик на Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщает телеграм-канал столичного департамента транспорта в пятницу.

"На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Позднее в телеграм-канале столичного дептранса появилось сообщение, что движение на "фиолетовой" ветке вводится в график.

Источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, сообщил, что сбой на ветке продлился около 15 минут и был связан со скачком напряжения на перегоне "Жулебино" - "Котельники".