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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

На "зеленой" ветке метро Москвы восстановили движение после инцидента с пассажиром

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Устранен сбой в движении поездов на южном участке "зеленой" ветки московского метрополитена после инцидента с пассажиром, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта в четверг.

"Движение на Замоскворецкой линии (2) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что в тоннель, прилегающий к станции "Технопарк", проник неизвестный. Для его задержания отключалось напряжение контактного рельса.

Другой источник агентства сообщил, что мужчина, забежавший в тоннель, был найден мертвым.

Из-за происшествия прерывалось движение на участке "Орехово" - "Автозаводская". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Сбой на "зеленой" ветке продлился почти час.

Дептранс опубликовал в своем телеграм-канале схемы альтернативных маршрутов наземного общественного транспорта в районе южного участка Замоскворецкой линии метро.

Москва
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