Движение поездов на фиолетовой ветке столичного метро восстановлено
Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Сбой устранен на фиолетовой ветке московского метро после инцидента с пассажиром, сообщает телеграм-канал столичного департамента транспорта.
Движение на Таганско-Краснопресненской линии вводится в график.
Ранее стало известно, что на путь станции "Рязанский проспект" упал пассажир, для его спасения снималось напряжение контактного рельса.
В медицинских кругах столицы "Интерфаксу" сообщили, что на рельсы метро упала женщина. Она скончалась.
Из-за происшествия на станции "Рязанский проспект" прерывалось движение поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии от станции "Жулебино" до станции "Текстильщики".
В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.