Движение поездов на фиолетовой ветке столичного метро восстановлено

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Сбой устранен на фиолетовой ветке московского метро после инцидента с пассажиром, сообщает телеграм-канал столичного департамента транспорта.

Движение на Таганско-Краснопресненской линии вводится в график.

Ранее стало известно, что на путь станции "Рязанский проспект" упал пассажир, для его спасения снималось напряжение контактного рельса.

В медицинских кругах столицы "Интерфаксу" сообщили, что на рельсы метро упала женщина. Она скончалась.

Из-за происшествия на станции "Рязанский проспект" прерывалось движение поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии от станции "Жулебино" до станции "Текстильщики".

В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.