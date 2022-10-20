Сбой в движении произошел на "зеленой" ветке столичного метро

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Сбой в движении поездов произошел в вечерний час пик на Замоскворецкой линии метро, сообщает телеграм-канал столичного департамента транспорта в четверг.

"На северном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Источник "Интерфакса" сообщил, что сбой связан с неисправностью светофора на станции "Белорусская".

Позднее в дептрансе объявили, что движение на Замоскворецкой линии уже вводится в график.

Сбой продлился около 20 минут.