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В метро Москвы появилась станция, где Face Pay работает на всех турникетах

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - На станции "Проспект Мира" Калужско-Рижской линии московского метро оплата за проезд по технологии Face Pay или банковской картой стала доступна на всех турникетах, сообщил городской Департамент транспорта.

Это первая такая станция метрополитена в городе, уточнил через пресс-службу заммэра Москвы Максим Ликсутов. По его словам, на этой станции сотрудники и пассажиры проходят по Face Pay больше 3000 раз в день.

"Обновление поможет людям еще быстрее заходить на станцию в час пик", - добавил он.

Оплату проезда через систему распознавания лиц Face Pay в метро запустили осенью 2021 года. С середины марта система заработала на первой станции Московского центрального кольца "Кутузовская". До конца 2022 года сервис планируют запустить на всех станциях МЦК и на речном транспорте. С мая систему тестируют на наземном транспорте.

Face Pay Москва Московский метрополитен Дептранс Максим Ликсутов
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