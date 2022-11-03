Москвичей предупредили о риске активизации лже-коммунальщиков в предстоящие выходные

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Жителям столицы следует остерегаться мошенников, которые могут прийти в квартиры с 4 по 6 ноября под видом сотрудников коммунальных служб, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В длинные выходные могут активизироваться мошенники и попытаться попасть в квартиры и частные дома под видом сотрудников коммунальных служб, предлагая услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит", - сказал Бирюков журналистам в четверг.

Он заявил, что подобные случаи нередки, поэтому москвичам следует сохранять бдительность, не впускать мошенников, не приобретать у них дорогостоящее оборудование, которое может представлять реальную опасность при эксплуатации.

Заммэра напомнил, что сотрудники коммунальных служб, за исключением аварийных ситуаций, никогда не приходят без предупреждения.

"Выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан, время приезда заранее согласовывается. Любые внезапные проверки незаконны, если к вам пришли с такой проверкой, это мошенники, о визите которых следует сразу сообщить в полицию", - пояснил Бирюков.

Сведения о планируемых проверках заранее размещаются на информационном стенде в подъезде и на сайте инженерной компании, которая их проводит. "Уточнить данные о выезде аварийных бригад можно по телефонам соответствующих служб на официальном сайте правительства Москвы", - добавил заммэра.

Россиян ожидает короткая рабочая неделя, пятница будет дополнительным выходным в связи с празднованием Дня народного единства.