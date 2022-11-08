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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:18

Пробки до девяти баллов ожидаются на дорогах Москвы из-за дождя

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В Москве из-за дождя в вечерний час пик на дорогах ожидаются пробки в 8-9 баллов, рекомендуется отложить поездки, сообщает столичный департамент транспорта.

"В городе идет дождь, видимость ограничена, низкие скорости и мелкие ДТП осложняют движение", - отмечается в телеграм-канале Дептранса.

"Основные заторы ожидаем в центре и по направлению в область, на ТТК и МКАД, на юго-западе и в местах проведения строительных работ", - говорится в сообщении.

Для поездок по городу Дептранс рекомендует использовать метро и МЦК.

Движение станет свободней после 20 часов, отмечается в сообщении.

Москва
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