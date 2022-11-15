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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Температура в московских теплосетях повышена из-за похолодания

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Температуру в теплосетях столицы скорректировали из-за минусовых температур на улице, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В связи с похолоданием температура теплоносителя в магистральных сетях скорректирована и соответствует погодным условиям", - сообщил Бирюков журналистам во вторник.

Он напомнил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха. Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды.

"Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", - подчеркнул заммэра.

Бирюков добавил, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме, на основании показателей температурных датчиков.

Ранее синоптики предупредили, что к концу недели температура воздуха в столичном регионе местами опустится до минус 10 градусов.

Москва Петр Бирюков
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