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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

В Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала осени

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Воздух в районе главной столичной метеостанции на ВДНХ к 6:00 среды остыл до минус 4 градусов, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Прошедшая ночь в городе стала самой холодной с начала нынешней осени", - сказал представитель метеобюро.

Он уточнил, что предыдущий минимум температуры в Москве отмечался 25 октября - минус 2,8 градуса.

"Нынешний ноябрь в столице пока на 2,5-3 градуса теплее климатической нормы", - добавили в метеобюро.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что настоящая зимняя погода установится в Москве на этой неделе, значения температуры будут соответствовать первым числам декабря.

По информации Вильфанда, к субботе высота снежного покрова в столичном регионе вырастет до 5-10 см.

К концу недели в Москве ожидаются ночные температуры от минус 5 до минус 10 градусов, дневные - от минус 2 до минус 7 градусов.

До этого сообщалось, что первые заморозки в Москве отмечались 12 октября, первые снежные заряды - 21 октября.

Метеобюро Москвы
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