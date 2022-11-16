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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Высота снежного покрова в Москве достигла 5 см

Высота снежного покрова в Москве достигла 5 см
Фото: Василий Федосенко/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Устойчивый снежный покров сформировался в столичном регионе за неполные сутки, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в среду.

"По данным главной московской метеостанции на ВДНХ, к 9:00 высота снега в городе достигла 5 см", - сказал представитель метеобюро.

МоскваТемпература в московских теплосетях повышена из-за похолоданияЧитать подробнее

Ранее стало известно, что прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. По уточненным данным, температура воздуха на ВДНХ опускалась до минус 5,4 градуса.

Предыдущий минимум температуры в Москве отмечался 25 октября - минус 2,8 градуса.

По прогнозу синоптиков, в конце недели морозы в столице усилятся. В ночные часы температура воздуха может опуститься ниже минус 10 градусов.

Высота снежного покрова в городе к субботе может превысить 10 см.

Москва
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