Что произошло за день: среда, 16 ноября

Развитие событий вокруг падения ракеты в Польше, льготные автокредиты для военных и служивших пенсионеров, задержание в РФ гражданки Польши со статусом дипломата

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российские специалисты идентифицировали обнаруженные в Польше обломки как части украинской ракеты комплекса ПВО С-300. В Минобороны РФ заявили, что удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы. Президент Польши Анджей Дуда допустил, что на востоке страны упала ракета украинской ПВО. Президент США Джо Байден также заявил, что предварительные данные не подтверждают версию о том, что ракета была выпущена российскими военными.

- Владимир Путин поддержал выдачу льготных автокредитов военнослужащим, включая мобилизованных, членам их семей и служившим в армии пенсионерам. Предложение озвучил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Президент РФ также призвал не допускать необоснованного повышения цен на легковые и грузовые автомобили.

- Арбитраж решил, что финская Gasum не была обязана принимать новый порядок оплаты газа "Газпрома" в рублях. Суд обязал компании продолжить двусторонние переговоры по существующему контракту.

- Глава МИД Венгрии сообщил о возобновлении поставок нефти по "Дружбе". Чешский оператор MERO сообщил, что поставки российской нефти в страну не прерывались. Накануне вечером венгерская MOL сообщила "Интерфаксу", что прокачка по "Дружбе" в Венгрию, Чехию и Словакию была приостановлена.

- Гражданку Польши со статусом дипломата задержали в России при получении взятки за подготовку фиктивной документации для освобождения от уплаты таможенных платежей при импорте алкоголя. Ей предложено покинуть территорию РФ в недельный срок.

- Суд снизил срок заключения экс-главе Татфондбанка Роберту Мусину с 12 до 11 лет по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями.

- Ракета SLS с кораблем Orion стартовала к Луне с площадки космического центра имени Кеннеди во Флориде. В рамках тестовой миссии Artemis 1 космический корабль Orion в непилотируемом режиме должен направиться к Луне и пробыть на ее орбите несколько недель.

- В Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала осени. Температура воздуха на ВДНХ опускалась до минус 5,4 градуса. В столице сформировался устойчивый снежный покров.