Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:03

В Москве до конца года проведут технический пуск Большой кольцевой линии метро

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Технический пуск всей Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена будет проведен до конца 2022 года, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Большая и сложная работа по строительству БКЛ подходит к своему завершению. До конца этого года мы проведем технический пуск на трех оставшихся участках - Северо-Восточный, Восточный и Южный. Таким образом кольцо замкнется", - сказал он.

По его словам, до конца 2022 года завершатся основные работы по реконструкции станций "Варшавская" и "Каширская", их введут в эксплуатацию вместе с участком БКЛ от "Каширской" до "Нижегородской".

"Идет полная реконструкция, по сути - новое строительство. После открытия поезда отсюда будут ходить не только до "Каховской" и "Каширской", но и до всех станций Большой кольцевой линии, частью которых станет бывшая Каховская ветка. В результате у местных жителей появятся десятки новых вариантов поездок по городу. А время в пути по многим маршрутам сократится до 4 раз", - отметил мэр.

В пресс-службе мэрии сообщили, что общая строительная готовность станции "Варшавская" составляет 82%. Общая строительная готовность Большого кольца составляет 97%, в том числе завершена проходка 100% тоннелей.

В мэрии считают, что после включения Каховской линии в состав БКЛ интервал движения поездов на ветке будет сокращен с прежних 5 минут до 1,6 минуты, а пассажиры получат возможность без пересадки добираться в десятки районов города. Например, время поездки от станции "Варшавская" до крупного ТПУ "Печатники" сократится в 4 раза - с 48 до 12 минут. До аэропорта "Внуково" путь сократится в 2 раза - до 40 минут, до "Университета" - почти в 2,5 раза и составит 24 минуты, а до ТПУ "Текстильщики" можно будет доехать всего за 15 минут без пересадок.

Комплексная реконструкция Каховской ветки для ее включения в состав новой Большой кольцевой линии началась весной 2019 года. Проектировщики - ООО "Институт "Мосинжпроект", ООО "ГорИнжстрой", подрядчики - АО "Мосметрострой", ООО ТК "Руслан-1".

Москва Московский метрополитен БКЛ Сергей Собянин Мосинжпроект ГорИнжстрой Мосметрострой Руслан-1
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Торговые павильоны загорелись на московском рынке "Садовод"

Высота снежного покрова в Москве превысила 10 см

Высота снежного покрова в Москве превысила 10 см

Обороты московских магазинов в период большой распродажи выросли более чем на треть

Обороты московских магазинов в период большой распродажи выросли более чем на треть
Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла в два раза

Высота снежного покрова в Москве достигла 5 см

Высота снежного покрова в Москве достигла 5 см

В Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала осени

В Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала осени

Годовые проездные на общественный транспорт Москвы можно будет "замораживать"

Годовые проездные на общественный транспорт Москвы можно будет "замораживать"

Московские городские службы готовятся к двухдневному снегопаду

Зимняя погода придет в Москву со вторника, в ночь на среду выпадет несколько сантиметров снега

Зимняя погода придет в Москву со вторника, в ночь на среду выпадет несколько сантиметров снега

Москвичей попросили выбирать другие маршруты в районе закрытого участка зеленой ветки метро

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });