В Москве до конца года проведут технический пуск Большой кольцевой линии метро

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Технический пуск всей Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена будет проведен до конца 2022 года, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Большая и сложная работа по строительству БКЛ подходит к своему завершению. До конца этого года мы проведем технический пуск на трех оставшихся участках - Северо-Восточный, Восточный и Южный. Таким образом кольцо замкнется", - сказал он.

По его словам, до конца 2022 года завершатся основные работы по реконструкции станций "Варшавская" и "Каширская", их введут в эксплуатацию вместе с участком БКЛ от "Каширской" до "Нижегородской".

"Идет полная реконструкция, по сути - новое строительство. После открытия поезда отсюда будут ходить не только до "Каховской" и "Каширской", но и до всех станций Большой кольцевой линии, частью которых станет бывшая Каховская ветка. В результате у местных жителей появятся десятки новых вариантов поездок по городу. А время в пути по многим маршрутам сократится до 4 раз", - отметил мэр.

В пресс-службе мэрии сообщили, что общая строительная готовность станции "Варшавская" составляет 82%. Общая строительная готовность Большого кольца составляет 97%, в том числе завершена проходка 100% тоннелей.

В мэрии считают, что после включения Каховской линии в состав БКЛ интервал движения поездов на ветке будет сокращен с прежних 5 минут до 1,6 минуты, а пассажиры получат возможность без пересадки добираться в десятки районов города. Например, время поездки от станции "Варшавская" до крупного ТПУ "Печатники" сократится в 4 раза - с 48 до 12 минут. До аэропорта "Внуково" путь сократится в 2 раза - до 40 минут, до "Университета" - почти в 2,5 раза и составит 24 минуты, а до ТПУ "Текстильщики" можно будет доехать всего за 15 минут без пересадок.

Комплексная реконструкция Каховской ветки для ее включения в состав новой Большой кольцевой линии началась весной 2019 года. Проектировщики - ООО "Институт "Мосинжпроект", ООО "ГорИнжстрой", подрядчики - АО "Мосметрострой", ООО ТК "Руслан-1".