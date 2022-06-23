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Девять станций Большой кольцевой линии откроют в метро Москвы в 2023 году

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Последние девять станций Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро планируют открыть до конца следующего года, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Девять станций Большой кольцевой линии планируют открыть уже в следующем году. С ними почти 1 млн жителей девяти районов города смогут строить новые быстрые маршруты, совершать удобные пересадки на другие линии и экономить время на дорогу", - говорится в сообщении.

Речь идет о станциях "Варшавская" и "Каширская", "Кленовый бульвар" и "Нагатинский затон", "Печатники" и "Текстильщики", "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща".

В настоящее время открыты 22 станции БКЛ из 31.

БКЛ пройдет через 34 района Москвы, в которых проживает 3,3 млн человек.

Москва метро
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