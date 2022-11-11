В московском метро "Автозаводская" и "Орехово" могут менять режим работы в часы пик

Дептранс может принимать такие решения по необходимости в период остановки участка зеленой ветки метрополитена

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы предупредил, что при необходимости в часы пик может ситуативно меняться режим работы станций метро "Автозаводская" и "Орехово", которые на время остановки движения на участке Замоскворецкой линии окажутся конечными.

Этот участок с 12 ноября закроют примерно на полгода, чтобы проложить новый тоннель на участке от "Царицыно" до "Кантемировской".

Для повышения пропускной способности на станциях "Орехово" и "Автозаводская" в часы большой загрузки могут менять режим работы вестибюлей: один вестибюль тогда будет работать на вход, другой — на выход.

Если пересадка с "Красногвардейской" на "Зябликово" будет загружена, переход могут организовать через улицу. Повторный проход в метро будет бесплатным, пообещали чиновники.

"Пересадка с "Каховской" БКЛ на "Севастопольскую" Серпуховско-Тимирязевской линии будет загружена, поэтому переходите через улицу", - предупредил Дептранс и повторил, что и в этой ситуации повторный проход в метро будет бесплатным.

Тоннель между станциями "Царицыно" и "Кантемировская" в 80-х годах проложили с техническими недоработками и в сложных обводненных грунтах, объясняли ранее чиновники. Конструкцию долго поддерживали в работоспособном состоянии, но сейчас это становится невозможным. Было принято решение проложить новый тоннель, а не ремонтировать капитально старый. Поскольку тупики для разворота поездов есть только на станциях "Автозаводская" и "Орехово", движение придется остановить на всем участке между ними.

В период проведения работ в районе этого участка зеленой ветки на поверхности изменится схема движения транспорта. Там введут дополнительные выделенные полосы для автобусах, частный транспорт и такси на выделенки пускать не будут.