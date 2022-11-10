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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

В Москве построят первый детский сад с игровой площадкой на крыше

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В Москве появится первый в городе детский сад с игровой площадкой на крыше, его построят на Симоновской набережной, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

"Уникальная детская площадка разместится на крыше одноэтажного здания детского сада на 95 мест и будет полностью безопасна для малышей. В мире это обычная практика, но в Москве, насколько мне известно, первый случай", - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Концепцию игровой зоны на крыше в природном ландшафте скандинавской деревушки разработало архитектурное бюро "Дружба".

На площадке будет воссоздан образ северного ландшафта. Плейхаб вместит в себя башню с оборудованием для подъема песка, игровую кухню, игровой холм с тоннелем и горкой, карусели-гнезда, качели-гамаки, крытую веранду со сменными панелями-бизибордами, кроме того, реечное ограждение с меловой поверхностью, скалодром и даже слуховую трубу.

Москва Москомархитектура Сергей Кузнецов Дружба
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